龍吟虎嘯：英學舌美國擺臭架子

英國工黨上台後，外相林德偉表示，要在上任100天內訪華修補中英關係，有消息說他計劃下月訪華。英國首相施紀賢說，他的外交政策要與世界重新接軌，「如果撇除了中國，就談不上與世界重新接軌」。

過去14年保守黨執政，2018年2月時任首相文翠珊訪華，7月時任外相侯俊偉訪華，之後香港發生西方反華勢力支持的反修例黑暴，英倫與北京的關係急劇下降，只有去年8月時任外相祁湛明訪華。跟美國及西方國家相比，英國與中國關係更冷淡，層級接觸最低，無怪乎英國輿情批評，這些年美國、法國、德國、澳洲、意大利即使跟北京存在嚴重分歧，但皆持續與中國最高領導人保持元首級會晤，英國只有3次部長級訪問。不久前，外相林德偉和中國外長王毅在老撾舉行會談，顯示雙方修補關係的動向。

不過，英方還要擺擺臭架子！林德偉對王毅說，英方「將在能夠合作的地方合作，在需要競爭的地方競爭，在必須挑戰的地方挑戰」。這話耳熟，是美國拜登政府、布林肯、沙利文之流對北京多次放的話，林德偉「學舌」而已。在對華政策上，英國這些年只能跟着美國跑，林德偉不學舌，就無話可講；不僅在對華政策上如此，在許多國際問題上皆如此，難怪全世界現在都看不起英國。

所謂「合作」、「競爭」、「挑戰」，是美國對華打出的組合拳，也是美國不敢、不能、沒有膽量將中美關係完全「做絕」，搞甚麼「脫鈎斷鏈」。美國人的競爭，不是甚麼公平競爭，更不是良性競爭，而是手法惡劣，不斷改標準、搬龍門的隨意欺壓，這套組合拳的核心，是要在一切關乎中國核心利益、國家安全和發展方面挑戰中國，衝擊紅線，達到顛覆性的目的。

事實上，美英西方只要懷着這樣的目的，在他們認為必須挑戰的地方挑戰，玩競爭，他們的所謂「對華修補關係」就一定是虛情假意、極為有限的。