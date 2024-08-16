坦言集：停戰背後

在烏克蘭戰爭裏，烏國政府和軍隊，包括新納粹主義分子，都只是美國的棋子，任它擺布。戰爭初期，烏國還有戰場上的主導權，當北約僱傭軍成了烏軍主力，北約便完全接管了戰爭的指揮。烏克蘭政府變成公關籌款機器，烏軍則成為戰爭的炮灰，不單止要戰至最後一個烏克蘭人（烏克蘭即是要滅族），還要最後一塊土地也要賣掉，以換取軍火武器作戰。澤連斯基政權是把整個烏克蘭民族與國土押上，但如果落敗，他們可搖身一變成為美國人，與烏克蘭的毀滅脫關係。

烏戰是服從美國摧毀俄羅斯的長期戰略目標，但同時加上另一個較短期目標──壓榨歐盟，使之不可與俄羅斯合作，更要把戰爭的代價壓在歐盟身上，使之沒法復興，只能在美國的控制和剝削下，服務於美國的全球霸權主義。

具體至烏戰，背後利益是美國的軍工工業、能源工業和金融體系。戰爭產生的軍工需求，主要由美國財政發新債來支付，金融體系受益。摧毀了俄、德的天然氣銷售，取代俄國對歐洲的油氣供應，美國能源企業便大得益，並以歐洲市場作為基礎，與中東爭奪國際市場的主導權。這同時與美國的金融集團有關。戰爭擴大，對這三者利益有利。故此，美國內部有強大戰爭的要求，與美國精英的霸權主義戰略和美國民眾的民粹主義脗合，增強美國朝野上下的好戰傾向。

不過，即使停戰，對這些利益依然有利。停戰表示打不垮俄羅斯，要加強軍備以對付俄羅斯，國防工業的投入只會加強，一是國防科研，二是擴大軍工的生產能力，三是建設新型武器，四是儲備彈藥。停戰還可迎來軍工的大擴張。停戰進行重建，美國政府與金融集團便可要求烏克蘭割地抵債，以及把政府收入撥入還債之列，金融業務當然有大得益。停戰還可重建歐洲油氣供應。戰爭已把烏克蘭國內大部分管道等破壞，需要重建，重建也必然把北約控制區的能源設施盡送給美國企業。美國政府也正與烏克蘭政權商討開發歐洲最大的稀土礦產，以削減中國在國際市場上的壟斷。

於是，農產、礦產、能源、金融都會歸入美國手裏，中短期內，得益會勝於戰爭帶給國防工業的利潤，且少了用擴大國債支付的負擔，也適合特朗普上台後美國政府的政策，能減國債而不損有關利益，且避免金融危機的風險。