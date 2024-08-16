富善邨單位臭出走廊 揭困34貓狗1貓亡

一家四口暫居別處 涉虐畜拘女戶主 大埔富善邨一戶四口之家疑因事暫居別處，遺下大批貓狗在單位，鄰居難忍動物排泄物異味「臭到咳」，無奈報案揭發事件。到場人員在單位發現一具幼貓屍體，並聯絡愛協及漁護署帶走另外32隻貓及一隻狗，其中5隻貓相信患病需接受進一步治理。執法部門經調查後，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕單位女戶主。據悉，該女戶主原本經營寵物店，懷疑店舖結業後帶走貓隻飼養，同時陸續收養其他貓貓，牠們交配繁殖，最終變成滿屋貓咪，但有人強調並非買賣用途。

昨日凌晨零時許，富善邨善鄰樓有住戶報案，稱其鄰居單位傳出惡臭。消防到場無人應門，遂爆門進入單位，赫見屋內有大量貓狗無人照顧，經點算後，確認單位內共有33隻貓及一隻貴婦狗，其中一隻貓咪已經死亡。

5貓有病徵需治理 愛協職員奉召到場，即時替該些貓狗檢查，其後帶走貓屍、3隻虛弱的幼貓及兩隻接近成年的貓咪，該5隻貓貓均有病徵，將由愛協醫治及照料，餘下的貓狗則留待漁護署職員善後。警員經初步調查後，把案件列作「殘酷對待動物」，其後與姓杜（41歲）女戶主取得聯繫並把她拘捕。

據了解，涉事單位面積約200呎，原本由一家四口居住，惟事發時並無電力供應，而屋內雖有擺放糧水，惟現場疑多日未有人打掃照料，四周遍布動物排泄物，衞生環境惡劣，加上天氣炎熱，令室內臭氣熏天。

涉事單位內的寵物貓咪大部分為名貴品種，其中不幸死亡的貓咪相信為美國短毛貓，僅約個半月大，而相關貓狗被發現時並非困在籠內，只有該隻貴婦狗被綁上狗繩，未能自由走動。

報稱並非買賣用途 消息指，被捕人士本來經營寵物店，該店在大約一年前結業後，有人把店內貓隻帶回上址飼養，同時又不斷收養其他貓隻，貓貓互相交配繁殖導致數量大增，但有人報稱並非用作買賣。

記者昨晨返回現場了解，發現涉事單位被鐵鏈鎖上鐵閘，屋內動物已全部被帶走。有同層鄰居透露，涉事家庭去年購置該單位後搬入，平日單位關上大門後問題不大，但甫開門就「全層樓聞到臭」，加上較早時戶主未有安裝欄杆，不時會有貓狗偷走出外。直至上月放暑假後，戶主夫婦及兩名女兒懷疑居於別處，只是間中返回照顧貓狗，臭味問題變得嚴重，令鄰居深受困擾，更有嚴重者被影響呼吸健康。上月底有居民在凌晨時分因狗吠問題報案，惟當時屋內無人未能跟進。