撞欄 剷花槽 兩小時兩Tesla失控

【本報訊】前晚7時許，一輛Tesla電動車，沿牛頭角觀塘道往九龍灣方向行駛，當駛至近泉源工業大廈對開落橋位，車輛懷疑失控掃毀10米長欄杆。姓陳（40歲）司機事後報稱不適，但拒絕送院，他通過酒精呼氣測試，其後有人報稱因突然「腳抽筋」肇禍。

有司機稱腳抽筋 網上流傳一段長約一分鐘的車Cam片段，拍下涉事Tesla在一行車天橋近落橋位停下，並且阻礙後方車輛。尾隨車輛上數名司機及乘客落車上前，並靠近Tesla向司機了解，期間Tesla司機突然開車向前慢駛，未幾失控撞向天橋左邊欄杆停下。眾人始料不及，連忙查看司機情況，影片至此結束。

另外，同日晚上9時許，一輛Tesla電動車沿將軍澳將藍公路往將軍澳方向行駛，期間準備左轉入日出康城時，車輛懷疑失控剷向路中花槽，車廂安全氣袋彈出，有途經駕駛人士見狀，慌忙協助報案。意外中，女司機及男乘客輕傷，需由救護車送院。執法部門已就兩宗車禍的原因展開調查。