祖孫捲電車底 3歲女遭輾斃

外公重創 6歲胞姊印傭同捱撞 昨日上午，外公與兩名年幼外孫女及外傭，在西環堅彌地城海旁近皇后大道西橫過馬路期間，遭一輛駛至的電車撞倒，六旬外祖父與3歲外孫女遭捲困車底，該外孫女獲救時昏迷吐血，送院後傷重不治。外祖父身體多處受傷，經救治後情況穩定；6歲外孫女與外傭僅受輕傷。涉事電車司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕及已被停職，執法部門經初步調查後，不排除有人胡亂過路肇禍。

昨日上午10時許，一名姓袁（66歲）男子帶着兩名姓洪外孫女及34歲印尼籍外傭，在堅彌地城海旁堅尼地城游泳池對開行人輔助線橫過馬路。適時，一輛東行往跑馬地電車駛至，司機懷疑收掣不及，電車撞及4人，其中袁男與3歲外孫女倒地復被捲困車底，電車司機慌忙停車及報案求助。

救援人員接報趕至，以工具升起電車救出被困祖孫，袁男身體多處嚴重受傷，3歲外孫女則重傷昏迷，二人隨即被急送瑪麗醫院搶救，惜3歲外孫女最後傷重不治，袁男經救治後情況穩定，6歲外孫女與印尼女傭分別頭部及腳部輕傷，二人清醒送院治理。

姓李（48歲）電車司機沒有受傷，執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕電車司機。消息指，相信事發時4人從堅尼地城泳池一邊橫過馬路，當時行人交通燈號疑是紅燈，袁男手抱3歲外孫女，印傭則拖着6歲女童。袁男在安全島望了一下西行方向是否有車，期間疑未有望東行方向的道路狀況便走出馬路，結果被電車撞倒，祖孫二人更被捲入車底。

市民買鮮花糖果悼念 據涉事電車姓何男乘客指，當時電車於燈位剛起步，車速不算快，意外後他落車查看，赫見袁男受傷流血，幸仍清醒，於是替他撐傘擋雨，6歲女童傷勢較輕，由外傭緊抱坐在路邊，她疑因受驚大哭，需由外傭不斷安撫。

另在事發後，附近的食肆有兩名男女店員趁落場，買來鮮花及糖果到場悼念。

香港電車公司回應事件，表示公司仝人對事件深感難過，向傷者及女童家屬致以最深切慰問，並指出涉事電車當時按正常操作，涉事車長入職公司4年9個月，期間沒有不良駕駛紀錄，事發時為昨天第3轉行程，現已暫停職務，並協助執法部門調查，事故原因仍有待調查。涉事路段於上午11時50分恢復正常服務，電車公司正全力配合執法部門的調查。

中環九巴城巴相碰撞 另外，昨日上午11時許，一輛115號路線雙層九巴沿中環德輔道中西行，當駛至雪廠街交界，對面線一輛開往金鐘的13號路線單層城巴右轉入雪廠街，有車長懷疑收掣不及，結果導致兩車相撞，意外中幸無人受傷，城巴車頭損毀，姓李（48歲）城巴車長及姓羅（55歲）九巴車長，分別通知公司並報案求助，其後在場協助調查。