美食博覽開鑼 1蚊贏500罐鮑魚

【本報訊】一連5日的美食博覽昨日於灣仔會展開鑼，加上家電和國家茶展等5項展覽，一共約1,850家參展商參加，來自30個國家和地區。昨早9時半，展館外已排起長龍，不少人帶同手推車準備掃貨，排頭位市民自稱前日（14日）已於會展門外排隊，10時美食博覽啟動，排隊市民紛紛急奔往心儀商戶的攤位，搶購有名額限制的優惠商品。有商戶今年繼續舉行一蚊搶鮑魚遊戲，成功一舉贏得500罐鮑魚的盧先生表示，「物有所值，排多久都值得」。

盧先生獲勝後，被打趣會否日日食鮑魚？他表示會適可而止，「唔係話唔食，最緊要視乎自己身體承唔承受到。」又指要找親戚幫忙，才可將鮑魚搬回家。推出搶鮑魚活動的海味董事總經理潘權輝表示，對今年銷情態度保守，因為今年市道自過年後都「普普通通」，所以今年推出蟹黃鮑魚等新產品，以及設置熟食區吸引人流，以作應對，他希望今年營業額可以不少於去年，營業額有些少增長都很滿意。

試食提升消費意欲 市民吳太太於早上到美食博覽購物，行了兩至三行攤位已花費了約200至300元購物，她認為試食大大提升了她的消費意欲，例如剛剛經過一檔竹昇麵的攤位，就是在試食後被吸引而決定購買。不過她亦指出不少攤檔商品的售價與市面差不多，所以會集中購買有優惠的商品。

Jason在美食博覽中售賣玉子燒，他坦言人流明顯較過往少，以前博覽一開門已做到無停手，同一時段的人流只有大約三成，對生意審慎樂觀，笑言是「試吓個市場比以前低幾多。」因應經濟較差，亦推出便宜的商品，例如售賣20元一份的明太子蟹子燒賣，提供較便宜的選擇。