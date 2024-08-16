東呼即應：客人多取兩竹籤 魚蛋檔轟不要臉

【本報訊】政府大力傳宣傳「好客之道」、「說好香港故事」，惟本地食店態度惡劣，亦有餐廳食物疑有衞生問題，吸客變趕客。有內地遊客在長洲買大魚蛋，因多取兩支竹籤被店主狂鬧，遂網上曝光不愉快經歷。另有食客光顧茶餐廳，發現一杯水充滿泡泡，疑是洗潔精而不敢飲用。

有內地網民發文稱，在長洲遊玩買本地魚蛋時被店家辱罵。該網民稱，光顧了一間「極品」店舖，其買了兩粒大魚蛋，卻因為多取兩支竹籤就被女檔主瘋狂指罵「不自覺、不要臉」。

茶餐廳用餐 清水連泡上枱 該網民其後表示，願意多買一份魚蛋再拿竹籤，怎料店家仍然辱罵他們，最後更是願意付20元買竹籤，但還是被罵。他指店家甚至揚言就不賣給你「這種人」。該網民其後表示，雖說12元買兩顆魚蛋不至於甚麼上帝體驗，但是兩根竹籤都不至於花錢還被罵這麼難聽。

另外，網民表示在茶餐廳用餐時，侍應倒的兩杯水中有不明泡沫，直到結帳時那杯水的泡沫也未消散，不明白是怎麽一回事。

有網民質疑是洗潔精；另有網民笑指連汽水都沒有那麽多泡沫；亦有人說是「誤會一場」，一杯用來洗餐具另一杯用來過水而已。