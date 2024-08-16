東呼即應：科目多樣費用吸引 北上升學與日俱增

東呼即應分析優勢 議員倡居屋樓花誘回歸 除了北上消費，港生北上學習亦成為趨勢。有資料顯示，過去北上升學的人數不斷增加，港生赴內地升學的人數也已有超過18,000人。《東呼即應》探討相關情況，有赴內地求學的藝人表示，捨棄美國和本港學府，選擇在廣州的學院升學，背後原因是想學習更多元化音樂。有青年組織剖析內地優勢，指部分科目在香港沒有開設，港生寧願北上求學，惟有學生不堪「內捲文化」而退學。有議員建議政府推出居屋樓花，撥出名額讓年輕人申請，以此吸引學生返港發展。

藝人詹天文表示，曾同時獲得內地、香港及美國多所大學錄取，但最後決定到廣州的星海音樂學院升學。至於選擇北上升學的原因，詹表示，除了想認識更多人外，北上和去外國的意義對其來說亦相差不大。無論去到哪所學校，都希望學更多多元化的音樂以及認識更多不同城市的人。

青年新世界義務總幹事陳嘉敏表示，選擇報考內地大學的DSE考生比例正穩步地上升，有些同學是考慮內地院校收生要求比香港低，另外一個因素是學費比較便宜，一般本科學費一年約8,000元人民幣，住宿費或是生活費也比香港便宜。此外，到內地讀書，地理位置較接近香港，相比去歐美或其他地方升學，可以經常回來探望家人。

內地大學比香港的大學有的優勢，就是學科更多樣，陳嘉敏稱，有些學科在香港還沒有，例如在南京大學有大氣科學、電子科技大學的航空航天科目學系和西安交通大學的核工程等。

「內捲文化」 港生未必適應 不過，內地升學亦需要面對不同壓力。陳指出，香港學生到內地求學時可能要面對內地學生間的「內捲文化」，但大部分的同學都可以適應，不過也有個別同學受不了而回港。就業方面，在內地完成學業後可以留在內地工作，回港工作也受僱主歡迎，所以內地升學趨勢愈來愈高，回流香港的比例亦有八至九成。

議員梁熙表示，內地升學的選擇都比香港較多較廣，因此有多達四成離港升學學生選擇內地升學也是可以理解。在就業環境上，內地發展的機遇及空間也比香港大，故香港需要提升回流吸引力，才能吸引在內地港生回流香港，而香港現時在薪酬、發展機會以至居住空間都有待加強。梁續稱，他曾建議「遠期居屋」的概念，在新發展區推出遠期居屋樓花計劃並明確定入伙年期，撥出名額讓年輕人申請，讓他們有奮鬥目標，相信同樣可以吸引內地的港生回流香港。

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