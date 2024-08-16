屯公轉車站裝風扇 政府巴士公司鬥推波

【本報訊】艷陽下等候巴士，乘客往往汗流浹背。屯門區議會交通運輸委員會昨日續議，屯門公路轉車站加裝風扇設施的訴求。出席會議的巴士公司代表，指轉車站業權屬政府，安裝風扇應由相關部門負責；有委員批評政府和巴士公司在加裝風扇一事推來推去；亦有委員指政府撥款8,000多萬給巴士公司增設實時顯示屏態度積極，反而風扇如此小兒科的項目就態度不明。委員會主席亦對政府官員的回應不滿，表示會繼續去信政府高層反映意見。

有關屯門公路轉車站設施的議題，屯門區議會交委會過去曾兩次討論。昨日出席會議的九巴代表指出，鑑於轉車站業權屬政府所有，促請相關政府部門考慮運用資源，在屯門公路轉車站增設惠及市民的通風設備。城巴代表亦指現時的公共交通交匯處或巴士總站，其設備是由相關業權管理者提供，期望政府作出協調，提供相關設施。

區議員冀運署牽頭出資 委員甘文鋒表示市民每日都要候車，轉車站應加設風扇和霧化器，為乘客提供舒適候車環境，可是巴士公司和政府推來推去。他說明白加裝風扇之後須要保養，亦要找路政署做研究，相信政府目前的人手同資源應可應付，問題只是部門是否願意行多一步，希望運輸署牽頭出資安裝。

委員鍾健峰指加裝風扇關乎資源，運輸署和路政署有必要釐清責任誰屬，究竟是牽涉哪個部門、還是要去到政策局的層面。委員莊豪鋒認為，若任何一間巴士公司負責加裝風扇亦未必公道，畢竟有關設施不是司機休息室，加上鐵路正蠶食巴士公司盈利，巴士公司若因加裝而加票價，最終受損的是基層市民。

他說涉及公眾利益的事，政府責無旁貸，其實巴士站加裝風扇設施以往也有例子，例如過去荃灣西交匯處新增通風設施，當時就由路政署出資，機電署負責安裝和保養。他又指早前政府撥款8,000多萬給巴士公司做實時顯示屏，態度非常積極，反而風扇如此小兒科卻推來推去，結果辛苦的是市民。

運輸署高級運輸主任冼煒庭回應指，知悉委員對安裝風扇設施的關注，會繼續研究有關事宜，除政府部門外，還鼓勵巴士公司加添設施，並會向路政署同事反映委員意見，研究增設風扇的可行性。

運輸處代表的回應，委員會主席蘇嘉雯表示失望和氣憤，指委員就屯門公路轉車站加裝設施一事積極收集市民意見，並提交報告予區議會主席，然而到頭來續議又續議。她強調不會放棄，會繼續去信政府高層反映意見。