運動員人工低 當局擬檢討資助機制

【本報訊】港隊於巴黎奧運取得佳績，但全職運動員薪酬低、部分人要兼職謀生亦成為各界關注的焦點。文化體育及旅遊局表示，體院正着手展開檢討運動員直接資助機制，計劃於今年底或明年初完成，當局亦會與體育界持份者保持溝通，按運動員的實際需要，適當地檢討現行的培訓系統，包括資助機制及資助金額。

文體旅局表示，現時每年透過「精英運動員發展基金」向體院撥款培訓約1,500名本地精英運動員，並提供直接財政資助和全面支援服務，其中於2024/25年度向體院撥款約9.4億元，有關撥款已較5年前、即2019/20年度的撥款額增加超過40%，該局又以香港運動員在巴黎奧運取得佳績為例，指成績反映政府投放於體育資源分配得宜及政策方向正確。

體院每年須交承諾契約 不過，該局亦明言，體院每年須向政府提交承諾契約，訂明各項工作目標，由體院的董事局及委員會的政府代表，負責監察其日常運作和財務狀況，在實施運動員直接資助的新機制及資助金額前，體院需獲其董事局通過檢討方案。