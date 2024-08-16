太子站襲警藏武 5男分囚7至22周

【本報訊】有示威者於2019年8月31日在港鐵太子站涉嫌襲擊警員，並毀壞站內設施，事後多人被捕。其中5名男子分別否認襲警、阻差辦公等罪受審，結果全部被裁定罪成，並於昨日在九龍城裁判法院接受判刑。裁判官陳志輝考慮到本案案情，以及案件有延誤，最終判處5人入獄7星期至22星期不等。

5名受審被告依次為顧文軒（28歲，調酒師）、葉禮豪（22歲，無業）、蔡浩賢（27歲，侍應）、郭俊駒（40歲，售貨員）及鍾日傑（31歲，文員）。裁判官指，襲警罪控罪嚴重，有被告用雨傘不斷打警員，考慮到沒有證據顯示被告有使用雷射筆，亦顧及被告的個人背景、案件有延誤等因素，判處顧文軒入獄13星期、葉禮豪入獄7星期、蔡浩賢入獄18星期、郭俊駒入獄5個月一星期，而鍾日傑則入獄5個月兩星期。

其中一人阻差辦公罪成 5人被控於或約於2019年8月31日，在太子站月台，或月台上的公眾地方干犯罪行。其中顧文軒和蔡浩賢分別被控「襲警」罪，即襲擊警員16147及7889；葉禮豪被控「阻差辦公」罪，即故意阻撓警員33531；郭俊駒和鍾日傑被控各一項「在公眾地方管有攻擊性武器」罪，指他們攜有一個能發出雷射光束的裝置。經審訊後，5人面對的控罪均被裁定罪成。案件編號：KCCC 1429/2023