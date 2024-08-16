首誕港產大熊貓 盈盈樂樂喜獲龍鳳胎

【本報訊】中央政府2007年贈送予香港的一對大熊貓「盈盈」及「樂樂」，今年3月於海洋公園成功完成自然交配。經過近5個月的孕育期，港府宣布「盈盈」於昨日凌晨2時5分及3時27分，誕下一對龍鳳胎。海洋公園預料，大熊貓寶寶料在數個月後與大家正式見面。

海洋公園透露，盈盈於今年七月尾開始出現食欲下降、休息時間增加、賀爾蒙水平變化等妊娠或假懷孕症狀。而大熊貓懷孕十分難以檢測，公園獸醫團隊與熊貓中心的專家於8月11日透過超聲波掃描檢查，確認盈盈懷孕。其後，盈盈於8月14日開始出現頻繁活動及煩躁等臨盆徵兆，並於約晚上10時羊水穿破。

盈盈整個生產過程歷時5個多小時。雙胞胎依出生次序為重122克的雌性大熊貓寶寶，以及重112克的雄性大熊貓寶寶。海洋公園動物護理專業團隊正聯同中國大熊貓保護研究中心的專家，不分晝夜悉心照料「盈盈」及兩位寶寶，直至牠們的狀況完全穩定。

破最年長初次產子紀錄 海洋公園公司主席龐建貽稱，盈盈是有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓，這對大熊貓寶寶的誕生是個罕有案例。大熊貓一向以難於繁殖，而隨着年齡的增長，大熊貓成功產子的機會就更微。