林超英：內地發展趨環保 港應擱置人工島

保育重要時期 倡新田勿棄魚塘濕地 外界一直炮轟造價達5,800億元，涉及1,000公頃的交椅洲人工島填海計劃是倒錢落海。面對逾千億元的龐大財政赤字，政府早前指將延遲人工島計劃，但又強調會在今屆政府任期內啟動填海。天文台前台長林超英日前在有關未來政府施政方針的諮詢會上要求擱置人工島計劃，指計劃破壞海洋，而新田科技城為濕地生態帶來前所未見的沉重打擊，香港將成為全國最落後的地區。

林超英在社交平台貼文，在諮詢會上引述國務院2023年發布的《新時代的中國綠色發展》白皮書開宗明義講：「良好生態環境是美好生活的基礎、人民共同的期盼。綠色發展是順應自然、促進人與自然和諧共生的發展」，他強調要注意「發展不只是講建樓、建橋、建路」，香港社會包括政府需要學習和認識從國家角度看「可持續發展」。

針對港府在2021年公布的《北部都會區發展策略》，他指策略確認了「城鄉共融」、「積極保育」原則，香港鄉郊基金和很多朋友大力支持，而基金主張政府堅守《策略》裏的原則和行動項目。

撐鄉郊基金堅守保育原則 他指國家已經進入生態文明建設新時代，中央尤其重視濱海和濕地的保育，2023年更具體講了：「今後5年是美麗中國建設的重要時期」。這個時候港府填海造人工島破壞海洋，新田科技城為濕地生態帶來前所未見的沉重打擊，香港將成為全國最落後的地區，令人心痛。

龜速耗15年建3濕地公園 現時政府強調要融入國家發展大局，他認為香港必須「生態優先」，建議政府認真考慮擱置大嶼山人工島、從新田科技城規劃移除魚塘濕地部分、盡快收回用作建設濕地保育公園的土地，以及盡快成立3個濕地保育公園，因為現時計劃要等到2039年或以後，即是15年後，時間實在太長。

實際上，政府在年初指因經濟和財政緊張而決定暫時延遲工程，或會押後兩至3年，又強調只是「慢少少」，今年內會陸續啟動環境影響評估和深入工程研究。至於工程如何分期會視乎財政部署，會適時交代。

早前當局與訪港的內地環境生態專家團進行交流會，就有關環評工作交換意見。當局指人工島擬議填海工程的環境影響評估工作已進入最後階段，又指人工島是具策略重要性的發展項目，透過長遠提供1,000公頃的「量」，以及其策略位置和作為全新土地可造就的「質」，增強香港發展動能，推動優質城市發展。