被指控非禮兩女 律政司分兩次起訴 質疑一罪兩審 港女足前助教申覆核

黃子偉

【本報訊】曾為香港女子足球成人代表隊助教之一的黃子偉，涉嫌向兩名女子施「鹹豬手」。他於早前就其中一人的案件被落案起訴非禮，但於今年3月獲判無罪。至6月律政司再就餘下一名女子的懷疑非禮事件提控。黃子偉於上月去信要求律政司重新檢視起訴決定，但獲回覆指將繼續檢控。黃子偉於前日入稟高院申請司法覆核，質疑控方一罪兩審，要求推翻律政司的決定。

司法覆核申請人為黃子偉，建議答辯人為律政司司長。黃子偉沒有律師代表，他自行用英文撰寫申請書指，自己被指控在2021年7月至9月期間3度非禮Ｘ，及在2021年1月至5月兩度非禮Ｙ。

涉其中一女子案件獲判無罪 執法部門就這兩宗事件拘捕他，向他展開調查，而兩次事件的警察檔案編號相同。他之後就事主Ｘ的指控，被落案起訴3項非禮罪，經審訊後獲判無罪。裁判官同時裁定，2022年8月19日所作的錄影會面紀錄不可呈堂。

申請書續指，Ｘ及Ｙ兩案是緣於同一調查，他在涉及Ｘ一案中獲判無罪後，卻又被控非禮Ｙ，質疑事件屬一罪兩審。今年7月18日，申請人透過律師去信律政司，要求覆核檢控他涉非禮Ｙ的決定，律政司在7月24日回覆指會繼續檢控。申請人遂申請司法覆核，要求推翻律政司繼續檢控的決定。案件編號：HCAL 1337/2024