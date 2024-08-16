被指拖欠工程費 齊惜福反申索22.5萬

【本報訊】由前行政長官梁振英夫人梁唐青儀擔任發起人及贊助人的非牟利機構「齊惜福」，被指拖欠工程公司工程費尾數，該工程公司分3案入稟小額錢債審裁處追討「齊惜福」21萬多元尾數及訟費。梁唐青儀一方則提出反申索，反指工程公司未能完成工程，追討22.5萬元。該索償案昨在小額錢債審裁處再提訊。法庭排期於2025年2月5日作審前覆核，並於同月26日開始審訊，預計審期兩日。

明年2‧26訊 料審兩日 本案申索人為「意‧建築」（I ARCHITECTS LIMITED）；被告為齊惜福（Food For Good Limited）。據申索書指，被告自前年1月18日起，委託申索人在長沙灣麗閣邨麗薇樓一地舖進行電力、冷氣和裝修工程，3項工程合共收費728,130元。所有工程須於2021年8月26日完成，但被告人未有支付尾期款項合共372,560.5元。申索人現時合共只追討217,220元款項及相關訟費，當中差額則放棄追討。

至於被告的反申索書方面，被告指，冷氣工程未能完成，須由第3方進行測試和後續工程；冷氣系統沒有電力接駁，須由第3方完工。申索人未能完成電力工程項目，需要安排其他公司完成，被告未能如期開門營業。另預繳費用超過已完成工程項目費用。裝修工程方面，被告指，部分未完成項目最終須由第3方完成，工程延誤導致租金損失。3項反申索約共涉款37萬元，由於申索上限為7.5萬元，故被告現追討共22.5萬元，餘額則放棄。案件編號：SCTC 39015/2021,SCTC 3792,5032/2022