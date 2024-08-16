警司非禮案 事主稱被告任指揮官猶如「山寨王」

【本報訊】時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉在酒後危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，女事主昨續於區院作供。女事主在庭上嚎哭，指被告作為指揮官，猶如「山寨王」，而她只是「好微細好微細嘅一粒塵」，她表示已盡力保護自己，坦言自己雖然是警察，「但我都係一個女仔嚟」，反問辯方大狀「我可以點？」

43歲被告陸振中，案發時任職沙頭角分區指揮官。他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ及下屬蔡文浩及賴文顯。

事主作供激動 法官一度休庭 Ｘ續接受盤問時談及第3次非禮事件。Ｘ指，當時已是6月23日凌晨，她本身不喜歡飲酒，此前又在被告威逼下，不斷被要求「杯杯清」。事發前她伏在桌上，被告拍醒她，叫她去廁所。她曾揮手拒絕，多次表達不想去，但因不懂處理及不敢反抗，而且被告又很「大隻」。Ｘ嚎哭稱「如果我有能力，我已經搵咗男朋友嚟接我」，她其後情緒激動，聲嘶力竭反覆稱「我隻手好震，好痹，我好唔舒服……」法官需休庭讓她平復情緒。

Ｘ隨後作供時，再次情緒波動，指被告當時如同「山寨王」，反觀她只正式工作不足一年。她當時感到恐懼及絕望，形容當晚很漫長。她哭着說，這幾天不斷回憶事件，令她很辛苦，又稱要把事件覆述一次「唔係咁容易」。辯方詢問為何Ｘ的嘴當時會張開，令被告的陽具可以進入。Ｘ稱當時她已無力，被告「夾硬」把陽具「質」入，她怕如反抗會遭被告打死，強調自己無一刻是情願，亦不想有更多受害者。案件編號：DCCC 137/2023