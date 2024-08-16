門票騙案 收錢失聯共涉95萬 女欺詐積犯囚28月

樂園演唱會折扣招徠 160人當災 在年幼時被診斷有輕度弱智，但案底纍纍的女積犯，聲稱可用折扣價代購迪士尼及MIRROR演唱會門票等產品，惟收錢後就失聯。最終共有160人受騙，涉款近95萬元。涉案女子昨在區院承認6項欺詐罪，被判入獄28個月。區域法院暫委法官羅志霖形容案情嚴重，批評被告案底差勁，過往刑罰沒有足夠阻嚇作用。

現年36歲被告陳家穎，任職文員。她於6歲曾經被診斷患輕度弱智。被告過往有25項定罪紀錄，包括8項欺詐罪，其餘控罪均與不誠實有關，包括盜竊罪。她昨日承認6項欺詐罪，案發於2022年5月至7月，6罪共牽涉160名受害人，涉款共約95萬元。

案情指，眾事主均透過WhatsApp或Facebook群組等渠道，得悉被告聲稱可以用折扣價錢，購買迪士尼樂園年票、迪士尼樂園商品、迪士尼酒店升級房間、迪士尼度假區餐飲服務及MIRROR演唱會門票。事主感興趣並聯絡被告，當事主按指示將款項以轉數快方式，支付訂金或全數款項後，被告便失去聯絡。

同年7月被告被捕。被告承認因貪心而犯案，不諱言自己重視金錢多於履行交易，又認為自己需要錢，多於事主需要樂園年票。被告亦表示，整個行動都是她一人負責，她從沒有在社交媒體平台刊登任何廣告。

官斥過往刑罰不足夠阻嚇 辯方求情稱，被告是因經濟原因，鋌而走險犯案，現時已真誠反省。法官聽罷陳詞後隨即作出判刑，指雖然本案並不涉及違反誠信，但本案牽涉人數眾多，案情嚴重。因被告持續犯案，法官最終以監禁36個月為總刑期的量刑起點，因被告案底差勁，是名積犯，反映過往刑罰沒有足夠阻嚇作用，上調刑期6個月至監禁42個月。法官顧及被告認罪，可獲三分之一刑期扣減，把刑期最終調整至監禁28個月。案件編號：DCCC 922/2023