醫健：職場健康：為新學期做好準備 注意正確提舉和搬運

臨近9月，許多學校教職員正忙於為即將到來的新學年做準備。日常校務工作經常涉及提舉和搬運物件，例如課室設備、教具或整理圖書等。如果職工沒有採取正確的姿勢或使用合適的輔助工具，可能會造成受傷。

提舉及搬運要點 一些正確提舉和搬運姿勢，例如「將身體盡量靠近搬運的物件」、「保持腰背平直」、「不可彎腰扭腰」、「用大腿肌肉發力」，都是大家耳熟能詳的安全要點，請大家不但要記住，還要做到。

評估重物及環境 除了職工採用正確的姿勢工作外，學校的管理層更須為提舉或搬運工作進行風險評估，評估時除了考慮物件的重量、形狀及大小外，亦須考慮工作環境限制，妥善安排搬運方法，例如空間會否過於狹窄、地面會否傾斜、凹凸不平或濕滑等。學校亦須衡量職工能力及身體狀況，安排工作並提供設備輔助。而職工搬運時亦要量力而為，切勿逞強，使用手推車協助，並在需要時找他人幫助，以多人合力和協調的方式搬運。學校亦應定期檢查保養這些設備，以確保它們處於良好的操作狀態。

多方面改善方案 學校更可透過多方面的改善方案預防職工因提舉和搬運受傷，例如定期檢查和維修搬運設備，確保其處於良好狀態；縮短搬運物件的距離及減少存取次數；把大包的物件分拆成小包來減輕貨物重量；亦可改善工作場地整理確保有足夠的空間讓職工可以正確的姿勢工作。校務工作繁重，職工的健康絕對不容忽視。學校管理層和職工應共同努力，確保校園工作的安全和健康。

職業安全健康局

www.oshc.org.hk