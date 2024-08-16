屯門油尖旺東區康健中心 免費提供成人精神健康評估

【本報訊】去年施政報告宣布，今年於3個地區康健中心推出先導計劃，與社區機構合作為市民提供精神健康評估，及早跟進和轉介高風險的個案。當局昨日表示，即日起於屯門地區康健中心、油尖旺及東區地區康健站試行先導計劃，為18歲或以上會員進行初步評估，有需要會獲轉介至非政府機構作進一步跟進，費用全免。

高風險個案將獲轉介 據當局介紹，已接受培訓的康健中心或康健站職員為會員作健康風險評估時，會同步進行初步情緒問卷評估，以了解會員有否與抑鬱和焦慮相關的情緒困擾風險，並根據評估結果，按指引將有精神健康需要會員轉介至新生精神康復會或香港心聆。

機構內曾受訓的心理健康主任會作進一步評估，有輕度至中度焦慮或抑鬱症狀的個案，將獲提供實證為本的低密度心理治療，包括指導式自助治療和心理教育小組，以增強個案自行管理心理健康的能力；被評估為高風險的個案，則會獲轉介至精神健康綜合社區中心，或獲安排接受社區內的跨專業支援服務，以獲取更全面和專業的照顧及支援。

當局指，現時地區康健中心及康健站進行健康風險評估時，已涵蓋基本的情緒困擾評估，亦有提供基層醫療的情緒健康服務，例如睡眠健康、精神紓緩訓練等，也與區內不同服務夥伴協調，轉介會員接受相關服務。當局期望善用地區康健中心統籌社區基層醫療服務及個案經理的角色，試行先導計劃，透過加強中心健康風險評估內與情緒問題相關的部分，在社區層面提供及時和適切的精神健康支援服務，讓受輕度至中度焦慮或抑鬱症狀困擾的人士，接受以實證為本的低密度心理治療。