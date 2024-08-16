新冠KP.2毒株趨流行 嚴重個案按周倍增

本港新冠疫情自6月起呈升溫之勢，當局最新數據顯示，確診率按周微跌約半個百分點，但嚴重個案由7宗增至18宗，定點診所求診率亦未見回落。早前有專家披露，本港今年暫未獲分配KP.2變種病毒株疫苗，但當局個案基因分析顯示，KP.2佔比有增加，專家解釋無論JN.1或KP.2病毒株疫苗，預防重症效果應相差不大。

衞生防護中心最新數據顯示，中心公共衞生化驗服務處上周（8月4至10日）收集共8,051個呼吸道樣本中，691個驗出新冠病毒，比率為8.58%，比前一周9.06%跌0.48個百分點；同期錄得23宗嚴重及死亡個案，按周略減4宗，但嚴重個案比前一周增加11宗，死亡個案則減少7宗。過去11日（4至14日）中心錄得10宗學校及院舍爆發報告，共影響61人。

定點診所監測顯示，上周普通科門診新冠肺炎平均求診比率為每千個診症47.8宗、私家診所比率則為每千個診症37.7宗，兩者均自6月以來呈升勢。

港今年未獲分配KP.2疫苗 當局早前公布，正與藥廠探討採購JN.1病毒株疫苗，衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌日前引述相關藥廠回覆當局指，由於供應有限，本港今年暫未能獲分配KP.2疫苗，JN.1疫苗則預計最快可於年底抵港。惟根據中心於上月31日至本月13日的個案基因分析，所有經分析個案均屬JN.1及其後代譜系病毒株，其中22.6%嚴重及死亡個案屬KP.2，非嚴重個案則有17.5%屬KP.2，比例均較上一輪（即上月17至30日）個案基因分析高。

不過許樹昌指，製造疫苗最少需時半年，屆時又可能出現新一代分支病毒株，形容永遠都是「追落後」，而就算疫苗株並非「對到正」，也能有效減低重症及死亡風險。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日亦指，JN.1及KP.2均為兩年前在本港大爆發的BA.2之後代株，形容市民有一定免疫力，而且JN.1及KP.2基因差距很近，兩種病毒株疫苗預防重症的效果不會相差很遠。