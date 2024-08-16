二手居屋 30歲以下買家跌半成

【本報訊】本港年輕人上車難。政府早前提出研究協助年輕人購買資助出售房屋措施，惟細節未公布，房署最新居屋二手單位買家調查卻發現，2021至2023年度30歲以下二手居屋買家佔總數比率減近半成，但選擇一筆過付款（full pay）的買家比率則較上次調查增加。當局料年輕買家減少或涉新冠疫情後期本港經濟欠佳等因素。

房屋署網頁公布最新統計調查，對象涵蓋2021年4月1日至2023年3月31日公開市場首次置業及非首次置業買家，以及第二市場綠表和白表買家，期間共訪問約1,500人。調查發現，公開市場首置和白居二買家一般較其他類別買家年輕，40歲以下買家分別佔59%及64%。30歲以下買家佔公開市場首置買家總數10%，第二市場綠表和白表買家分別有4%和12%，較2021年的14%、7%和18%減少。

買樓涉及資金龐大，調查指大多數買家有申請按揭貸款。然而，在公開市場買家中，亦分別有8%及26%的首置及非首置選擇一次過付款；第二市場買家中，分別有8%綠表及3%白表買家選擇一次過付款，均比上次調查的比率增加。

選購單位樓價方面，調查發現選購700萬元以上單位比率下降，公開市場首置及非首置買家分別為7%和12%，上次則為9%和17%。第二市場綠表和白表分別為6%和3%，上次則為13%和3%。地點方面大部分買家仍以市區單位為主，但比率亦明顯下跌，唯獨第二市場白表買家選購市區單位佔總數35%，比上次調查的30%增加半成。

料疫潮影響 置業抱觀望 房委會資助房屋小組主席黃碧如回應指，30歲以下買家佔比下跌或涉年輕人移居海外、讀書或工作等多項因素。2021年4月至2023年3月適逢新冠疫情後期，經濟表現仍低迷，過去一些倚靠家人支援的置業者，或因家庭經濟因素而抱觀望態度，她相信待樓市止跌回升才會改變相關現象。