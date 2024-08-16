上月392萬人次訪港 內地客佔逾8成

【本報訊】香港旅遊發展局昨日公布，7月初步訪港旅客數字為392萬人次，較去年同期上升約一成，314萬人次為內地旅客，佔整體逾80%；而整體旅客當中約半數為過夜旅客。累積計算今年1至7月共錄得約2,500萬訪港旅客人次，按年增加52%。另外，香港欖球總會公布，2025年國際七人欖球賽定於明年3月28日至30日舉行，賽事料將移師啟德體育園舉行，下月會公布票務安排。

中秋聖誕 續設無人機表演 旅發局昨日公布本年1月至7月訪港旅客數字，訪港內地旅客佔1,930萬人次，非內地旅客錄得580萬人次，按年分別多47%及71%。談到下半年吸客盛事，該局指，未來數月將繼續配合節日和城中活動，如在中秋節正日晚上、即9月17日會在灣仔呈獻中秋節無人機表演；11月至12月的聖誕假期前後和除夕，亦會舉辦「香港繽紛冬日巡禮」煙火及無人機表演和「香港跨年倒數」煙花匯演，旅發局會盡快公布表演的進一步詳情。

由今年5月開始，旅發局定期配合節慶或大型活動，以不同主題呈現無人機或煙火表演，豐富旅客的體驗，吸引本地市民一同觀賞，該局透露針對5月和6月舉行的太平清醮和端午節為主題的無人機表演的意見調查，若以10分為滿分，受訪參與旅客的滿意度達到9分和9.2分。

同時，超過90%受訪旅客認同活動提升訪港的體驗，逾95%更表示會推薦給親友。而在受訪的市民和旅客當中，分別有高達98%和96%表示有興趣再次參與活動。受訪者稱讚無人機的表演設計很好、主題貼合節日、動態表演有趣、活動有節日氣氛等。