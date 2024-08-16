來港旅客少過夜 各界獻計 籲串連百業 推多元特色遊

【本報訊】本港經濟復甦步伐緩慢，雖然遊客增加，但過夜客仍屬少數。有議員日前出席「國際航運中心和國際航空樞紐」的未來發展諮詢會上，建議串連航空公司及不同業界合力打造多元特色旅遊產品，並投放資源重推過境旅客留港優惠。

旅遊界議員姚栢良在社交平台貼文，除在諮詢會上提出有關訴求外，又建議政府加大誘因鼓勵航空公司加航班開新航點，在打造特色旅遊產品方面，則要串聯航空公司、酒店、旅行社、景點及交通業等合作，吸引機場過境客、中轉客為入境客。

另一議員簡慧敏亦在諮詢會上提出多項建議，包括擴大香港在船舶註冊、海事仲裁、專業服務等方面的傳統優勢成效，同時建議吸收早前審計署報告書的建議，就有關香港海關便利商貿和推廣經濟發展的工作而作出的建議；又建議加強運輸及物流局、商務及經濟發展局、海關及律政司等的跨部門協作，同時促進智慧港口發展等。

與大灣區城市互補減競爭 簡又指要建設香港成為區域中轉樞紐港，建議港府用好與大灣區城市的合作協定和溝通合作機制，處理好競爭與合作關係，並積極向中央爭取調整各地相關政策，在公平競爭的環境下，與大灣區港口和城市優勢互補，避免同質化競爭。

此外，她認為要發揮香港在國際聯繫及海事法律、仲裁、保險、融資等專業服務優勢，借鑑東莞與香港國際機場物流園暨空側海空聯運碼頭項目的經驗，與其他大灣區城市實現多式聯運，發揮區域中轉樞紐港優勢；在互利共贏原則下，提供更多稅務優惠予跨國企業。