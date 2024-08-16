年中人口錄753萬 出生率低靠移入支撐

4.4萬單程證來港 外勞亦納統計榜 今年本港人口與去年同期相比有輕微下跌。政府統計處於昨日公布，2024年年中香港人口的臨時數字為7,531,800人，與2023年年底比較上升0.1%，但與2023年年中比較則下跌0.1%，其中單程證持有人的移入達到4.4萬人。而本港常住居民的數目比去年年中增加了0.5%至7,287,400人。政府發言人表示，受惠於各項吸引人才和輸入勞工措施，令2024年年中人口較2023年年底有所增加。

期內逾3萬港人淨移出 不過，在2023年年中至2024年年中期間，本港出現共1.81萬人自然減少，即死亡人數比出生人數為高，出生人數為3.44萬人，而死亡人數為5.24萬人。同期內亦錄得1.38萬名香港居民淨移入，包括4.4萬名單程證持有人的移入，以及3.02萬名其他香港居民的淨移出。

而在2024年年中的總人口中，常住居民佔7,287,400人，流動居民佔24.44萬人。對比2023年年底居港人口修訂數字為7,527,900人，今年年中的居港人口為7,531,800人，比起去年年底增加了3,900人。而2023年的常住居民數字修訂為7,246,400人，流動居民的數字則修訂為28.15萬人，2022年年底至2023年年底的人口變動率亦修訂為+0.7%。

比去年同期微跌0.1% 政府發言人指出，受惠於各項吸引人才和輸入勞工措施，今年上半年有不少人士從內地及世界各地移入香港，使2024年年中人口較2023年年底有所增加。

不過，對於今年年中人口對比去年同期下跌0.1%，政府解釋指，是由於2023年年初本港全面恢復通關後，有不少一向在外地生活的香港居民相繼短暫回港，使2023年年中人口較前一年顯著上升。此現象在2023年稍後時間開始逐漸回復往常的狀況，導致2023年年底及2024年年中人口均較2023年年中有所回落。但整體而言，2024年年中人口仍比2023年年底有輕微增加。