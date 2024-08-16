子女入讀困難 高才嘆花整個學期尋插班

【本報訊】內地高才來港或面臨教育、工作等問題，有調查結果顯示攜帶子女的來港人才中，有61.7%的子女在香港就讀且在18歲以下，有高才表示來港後曾花費一整個學期時間為子女尋找學校插班但無果。

魏先生表示自己有3個小朋友，一開始來港後尋找了很多學校希望可以插班，但一個學期後，小朋友沒有一間學校錄取，至第二學期時才有學校錄取，並要求一個星期內註冊。他認為小朋友融入得非常好，學校內也找到很多朋友，適應很快，而香港學校選擇比較靈活，每個學期都有插班機會，因此小朋友可以選擇更好的學校，並指自己認可香港教育理念，呼籲從內地來的家長可以「心態放平」，稱每間學校都有特點，不必要盲目追求排名。

謝太太表示自己隻身一人來港從事室內設計的工作，自己育有兩名子女，大仔下學期5年級、二女下學期一年級，他們目前在深圳的教育適應得很好，認為如果在這個年齡重新來港適應，可能是挑戰，而香港熱門的學校學位比較緊張，希望政府對於新港漂的子女有更大支持。

班級結構倒三角 促教局審視 在韓國生活20年的任太太，則認為自己是高才通計劃很大的受益者，目前子女有兩個就讀直資小學，一個就讀私立幼稚園，她指香港學校因材施教，而子女之前都在韓國接受教育，希望他們來港能夠學好中英文。

議員鄧飛表示，近三分之二的家庭子女在港入學，但教育局對於透過各類人才輸入計劃來港讀書的學童，未有相對應的政策，促請當局持續關注情況發展，包括學童在學業及情緒上的適應，並適時提供支援，而由於學童分布在不同年齡層，即使學校在小一和中一未必收夠3班學生，但二、三、四年級都有不少插班生，令班級結構出現倒三角的形態，因此他促請教育局考慮放寬平衡班級的資助政策、以配合新形勢發展。