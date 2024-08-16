22%高才唔打工 振經濟零作用

政策竟無就業要求 調查揭近9成沒買樓 香港各行各業人才不足，政府希望透過「高才通」等人才輸入計劃補充，迄今已有14萬人才來港，但早前有議員質疑已經引入的人才主要來自內地，其他國家的人才比較少，更有議員指人才計劃應如打擊濫用公屋一樣「打濫」，事實上有意申請高才通人士，在提出申請時不用在港覓得工作，只需符合一般入境規定，便可在港逗留24個月。有協會就攜子女來港生活的人才家庭具體情況進行問卷調查，結果發現來港人才多數從事金融、創科等領域，有近26%家庭收入為5萬至10萬元，5萬元以下則有約32%，但有約22%來港人才暫時未有工作，也僅有近9%家庭選擇購房。

來港人才 最多從事金融行業 香港高才通人才服務協會和香港教育工作者聯會於7月進行問卷調查，了解攜子女來港生活的人才家庭具體情況，包括通過哪類人才計劃到達香港、家庭情況、子女教育、行業分布和經濟狀況等，只收回597份回覆，當中有71.5%為高端人才通行證計劃來港、17.8%經優秀人才入境計劃。

調查結果顯示，來港人才有22%從事金融行業、17.9%從事創新科技/IT與金融科技/Fintech範疇行業、11.1%從事商貿與專業服務行業、有7.2%計劃創業。

但亦有21.6%，即129人暫時未有工作。住房方面，86.4%的家庭選擇租房，僅有8.7%的家庭選擇購房，此外，還有4.9%的家庭選擇了其他住房方式，如暫居深圳、親友借住等。家庭收入方面，平均每月收入在5萬元或以下的佔比為32.3%，收入在5萬至10萬元之間的家庭佔比最高，達到26%。

議員尚海龍指來港人才租屋比例相當高，而香港樓價貴，大多數人「買漲不買跌」，因此人才對買樓觀望為主，又指資金從內地來港未有特別好的方法。被問到是否撤辣作用不大，他認為買樓是人生大事，相信高才租樓一段時間後，買的比例會上升，而銀行息口高，笑言「香港本地都唔買」。

感覺「寧濫勿缺」 或就業錯配 就有逾兩成來港人才未有工作，身兼港九勞工社團聯會主席的議員林振昇表示雖然政府去年進行調查指有一半高才有工作，但實際上取樣和回覆較少，他指政府的高才政策讓人感覺政府「寧濫勿缺」，只看數字，政府也需要思考高才未能找到工作，是否就業配對出了問題。

事實上早前在立法會人力事務委員會討論時，議員郭偉强指人才計劃是否也要「打濫」，稱網上出現續簽攻略，讓人才找不到工作便去保險公司做經紀、開空殼公司，議員黎棟國也指在小紅書看到很多中介教人如何申請人才計劃，當中看到很多有「相當高嘅欺騙成分」。

尚海龍則指發出身份證「一定唔係」等於搶到人才，指政府需要留意地址證明、公司地址證明、薪俸稅及利得稅單。他又指政府應有措施鼓勵透過人才計劃來港人士創業，推動本港經濟發展，部分來港人才有較好經濟條件，但仍選擇租屋，期望僱主能為人才員工提供宿舍或住屋津貼。

擬擴闊院校名單 恐加劇競爭 至於應否放寬高才通計劃至非百強大學，他指政府有意改良高才通計劃，包括擴闊院校名單、吸納香港需求的專業，相信能有助本地經濟，他認為如要興建8大中心，香港的人才未必足夠、行業基礎薄弱，因此需要引入大量人才。

而林振昇認為政府需要思考高才通的政策原意，他指如放寬至百強以外的大學的申請，舉例「落來賣保險」是否真是「高端人才」，他又擔心計劃過分放寬，會和本地大學畢業生競爭，他認為如政府需要創科的人才，可針對性吸納這些行業、到內地相關企業和大學宣傳，做好把關。