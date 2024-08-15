龍七公：讓老百姓打打「摜蛋」又如何

內地近期爆發一場罕見的論戰。說其罕見，是因為論戰雙方的旗手皆是官媒。論戰的焦點是當前風靡全國的撲克牌遊戲「摜蛋」，先是《北京日報》旗下《北京青年報》連發三文，批評摜蛋助長頹廢之氣、躺平之風、玩物喪志；緊接着，摜蛋發源地、江蘇省委機關報《新華日報》發文反駁，直斥有關評論是誇大其詞、論據不足、因果倒置。

頤指氣使 肆無忌憚 從輿論的反應來看，《新華日報》贏得廣泛的點讚與支持，被認為是替老百姓出了一口惡氣。通常，對於官媒的指摘批評，老百姓只能自行在社交平台上發發牢騷，出現兩大官媒對壘的情況，實在不多見。很多不懂摜蛋的民眾，也都一邊倒力挺《新華日報》，原因很簡單：不管我打不打摜蛋，都要誓死捍衞打摜蛋的權利。

《北青》的文章令人厭煩，最根本的原因在於，公眾對於這種上綱上線、扣大帽子的文革遺風深惡痛絕。每個歷史時期，從來不缺這種出自「文痞」之手的文章，主動迎合某種政治正確，試圖樹立某種「正能量」。比如批評摜蛋，就將立足點拔高到破除關係網、反對躺平的高度，大搞道德綁架。其實摜蛋只是一種遊戲，跟打麻雀、踢足球、打電動並無不同，而且摜蛋不賭博，反而需要動腦筋，具有競賽屬性，被譽為「中國橋牌」。摜蛋有社交屬性，但橋牌、麻雀、足球同樣都有，又何必一定要禁止摜蛋呢？

從來一直都有些官媒，就是看不慣老百姓快樂。油罐車混裝工業用油和食用油、農村學生營養補助款被挪用、山西公司盜賣屍體……這些老百姓高度關注的新聞，看不到他們窮追猛打。對於一個撲克牌，則是氣勢洶洶，一副正氣凜然的模樣。這背後充滿了精緻的算計、醜陋的鑽營、無恥的嘴臉。他們絕不會去得罪權力，對老百姓則肆無忌憚，頤指氣使。而且，對於所謂躺平、消極之風，深層次原因是甚麼，大眾心知肚明，某些官媒則置若罔聞，裝聾作啞，而讓撲克牌來「背鍋」，實在是太「扯蛋」。

類似文章的危害絕不能小視。當前經濟蕭條，高層千方百計部署拉動消費、鼓勵消費、刺激消費，但若連打撲克牌的自由都沒有，還奢談甚麼讓老百姓大膽花錢呢？所以，高層出台一個拉動經濟的文件，其效果可能被3篇「扯蛋」文章就消減了大半。這絕非危言聳聽，因為此類官媒文章，加劇了百姓對收縮型前景的擔憂，哪還有心思去消費呢？

《新華日報》在文章中還提出了「百花齊放」的理念。江蘇是全國經濟發展質量最高的省份，雖然其GDP總量略低於廣東，但各市發展均衡，是唯一所有省轄市都位列全國「百強市」的省份，而不像廣東那樣還有粵北、粵西大片欠發達地帶。以小見大，從對待摜蛋的態度，也可折射出江蘇較為溫和靈活的營商環境。提振經濟，最重要是營造寬鬆氛圍，不妨就放摜蛋一馬吧。