撥亂反正：先天後天 雌雄難辨

上屆東京奧運差點因疫情而取消，最後能夠辦得成已萬幸，各方都沒有甚麼閒言蜚語。今屆巴黎奧運則精彩、熱鬧得多，在場外有俄烏及以巴戰事陰霾、法國政治亂局、開幕演出爭議，以至選手村冷氣、塞納河水質等問題；在場內則有中美獎牌大戰、泳手禁藥指控、劍擊黑哨疑雲、體操上訴風波，還有針對女子拳擊運動員的性別爭議等。

性別爭議在體育界絕非新事物，早年在不同國家、不同項目及不同層級的賽事，都曾揭發有男人冒充女性運動員參賽。亦有部分指控是基於種族和政治歧視，過往有不少體能及表現突出，外貌、體形與打扮有別於傳統西方女性的東歐、非裔和東亞地區運動員，無故被美西方的對手或媒體質疑為變性人或男扮女裝。隨着美西方近年引入大量不同種族的入籍運動員來代表自己國家作賽，當中一些女選手也相當男性化和身材魁梧，這些歧視和抹黑才逐步減少。

還有一些不涉及蓄意作弊或歧視，確實是雌雄難辨、黑白難分的個案。上世紀80年代就有一位從外觀、體形上都從未被質疑女性身份的西班牙田徑選手，因為在新引入的性別測試中驗出了男性染色體，被禁止參加所有女子賽事。事後發現原來「她」天生便擁有部分男性生理特徵，雖然在醫學上和法律上均被鑑別為女性，但在運動場上卻不獲承認，直至已過了體能高峰期才獲平反。

除了先天生理因素，後天的濫用禁藥問題，有時也會擾亂性別測試結果。一些女性選手為了增強肌肉及骨骼生長，減少脂肪比率，以及在大賽前壓抑生理周期影響，服用大量賀爾蒙相關藥物，某程度就是令自己在生理上短暫變成男性，在最注重體能與爆發力的田徑、拳擊及舉重等賽事時有出現。