自成一家：慫恿他人犯法最可惡

《伊索寓言》有一則故事，說從前有個號兵，吹起集結號之際就遭敵人抓走。他乞求對方不要殺他，因為他只有一把銅號，從沒有傷害過任何人。敵人聽後生氣地說：「正因為這樣，你更應當被殺死。雖然你沒有親自打仗，卻不斷吹號召集士兵攻打我們。」

這個寓言故事一針見血地指出，慫恿他人作奸犯科的人，表面看上去不起眼，其實才是最可惡的。套在香港，我覺得近年逃到海外的反對派政客和學者就是這個號兵。

2019年香港反對派政客利用修例風波發起一連串示威活動和暴動，風頭一時無兩。但《港區國安法》實施，不少人要麼棄保潛逃，要麼在法例生效前逃離香港。更甚的是，部分人跑到外國後仍然死心不息的意圖攬炒香港，自己不敢回港進行所謂的抗爭，卻繼續在網上煽動港人違法，例如投白票抵制立法會選舉，名副其實是「叫人衝，自己鬆」。

至於一眾反對派學者，自以為在學術上居於領導地位，致力推動心目中的所謂良好政治制度，而不理會過程中給社會帶來哪些負面後果。縱使他們的出發點可能是良好的，結果卻是好心做壞事，一些年輕人不加深思便信奉他們的偏激理念，進而上街犯法。後來部分學者見形勢不對，不是淡出輿論界，就是移居海外，然而他們的所為已成為古人所說的「以學術殺天下後世」，遺害許多青年。

上述兩種人同樣是自己不動手，卻不斷唆使他人犯法，和號兵一樣可惡。類似的人物還有英國反中組織「香港監察」行政總監羅哲斯，他口口聲聲愛香港，日前卻突然請辭，實質上是不看好反中亂港前景，於是一走了之。香港從政者應從這些人的行為吸取教訓，小心言行舉止。