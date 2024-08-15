冰鑑春秋：台灣真是必爭之地？

很多獨派認為，台灣位居第一島鏈樞紐，是美國遏制中國大陸發展的關鍵，所以美國絕不會坐視台灣被大陸拿下，只要大陸發動攻擊，美國一定會全力協助台灣，必要時甚至會直接出兵干預。

但美國期刊《外交事務》刊登的一篇文章卻說，台灣沒有那麼重要，壓制中國大陸軍力發展，也不是美國協助捍衞台灣的理由。

美國海軍戰爭學院戰略與作戰研究教授卡佛利撰文指出：中國已是一個危險對手，它不需要更多領土來挑戰美軍，就算台灣成為中國的一省，美中之間的軍事力量差距幾乎不會改變；對美方而言，佔領台灣在軍事上的益處不大。若美方錯誤地回應中共侵台，即使美軍最終獲勝，軍力也將被大大削弱。他認為，台灣不是印太地區的全部，美軍不能把台灣當作主要焦點。美國要箝制中國發展，應準備發動更廣泛、更長時間的衝突，而不是在台海直接與北京對抗。

但這並不意味着他主張美國放棄台灣，而是應供給台灣無人機、地雷等廉價防禦性武器，把台灣打造成「豪豬」，迫使大陸花費更多資源在攻台準備上，從而耗損國力，在與美競爭中落於下風。換言之，卡佛利認為台灣是個可割可棄的棋子，是拖垮大陸的誘餌，美方不應浪費太多珍貴資源用於防衞台灣。

對美國而言，就算失去台灣，還有第二甚至第三島鏈，還可好整以暇地和中國爭霸。儘管失去台灣對美國威望有所損害，卻更能讓美國集結西方盟友的力量，大肆宣揚中國威脅論，以最小的代價獲得最高的戰略利益，從而在中美賽局中取得優勢。但對台灣人呢？那就是數十年的基業毀於一旦，無數人將喪失生命財產，這真的是台灣人想要的嗎？所有台灣人都應深刻思量。