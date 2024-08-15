強詞有理：理性聲音

當今美國社會充斥反華噪音，理性的聲音愈來愈少，曾提出「修昔底德陷阱」的哈佛大學教授艾利森屬於少數的例外。他日前在《國家利益》撰文指出，奧運會上的競賽，就像當今世界其他大多數競賽一樣，只有兩個超級大國：中國和美國。中國從幾乎沒有影響力，到成為美國在奧運會上的主要對手，這種崛起與中國在其他領域的崛起一樣。兩國需要找到一種既競爭又合作的關係，缺少對方合作，任何一方都無法獲勝。

誠哉斯言。中國和平崛起已是不可逆轉的事實，不管美國人喜不喜歡，都必須面對和接受，一味遏制打壓，對任何一方都沒有好處，美方付出的代價也許比中方更大。道理很簡單，美國綜合實力今非昔比，單憑一己之力已無法遏制中國，即使拉攏盟友一起圍堵，也阻止不了中國崛起。何況盟友也有自己的盤算，不可能所有事情都聽從美國擺布。近年德國、法國、意大利等西方政要絡繹訪華，據說連剛上任不久的英國外相也要求上門拜訪，可見合作發展是當今世界潮流，美國能夠阻止嗎？憑甚麼阻止？

直至今天，仍有不少美國政客以為通過經濟制裁和科技封鎖就能阻止中國發展，這只能說明他們昧於形勢，狂妄自大。中國經濟體量已不亞於美國，論實際購買力更是早就後來居上，美國根本不具備遏制中國的能力。正如超級富豪馬斯克指出，中國經濟發展比美國有更大的優勢，未來中國經濟規模將超過美國2到3倍。信不信由你，時間將會證明一切。

有人擔心，美國經濟手段無法遏制中國，可能會不顧一切發動對華戰爭。這顯然是過慮了，別看美軍到處耀武揚威，實際上只能欺負弱小，從來不敢與大國正面對碰。尤其是面對軍事實力突飛猛進的中國，美軍已沒有多少優勢可言，哪怕是戰爭狂人，也不敢冒這個險。老實說，若是美軍有把握取勝，恐怕早就動手了，哪還需要裝腔作勢。

近日由日本多名在野黨國會議員與美國民主黨左派議員組成的議員聯盟，分別致函日相岸田文雄及美國總統拜登，促請兩國政府謹言慎行，不要對華採取過度強硬態度，避免台海出現突發事態，「粗暴言語及憑藉軍事實力威脅對誰都無好處」。這才是理性的聲音，可惜在一片反華狂熱的今天，美日政府根本聽不入耳。