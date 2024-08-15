坦言集：戰後重建

北約侵入俄羅斯庫爾斯克地區，雖然頑強戰鬥，但後勤不繼，在俄軍大舉反攻之下，應該是沒法戰勝，早晚撤退。烏克蘭及北約缺乏足夠的兵力進一步進侵，擾亂一番，留下一些游擊小組外，總的是要退卻。按現時形勢、北約的部署來看，不可能由此掀起北約全力攻俄的大戰，至多是作戰爭試探。

另一方面，即使北約差不多直接參戰，應無法打敗俄軍。突襲初始成功，反映俄軍防守粗疏，但初戰突破，北約無力深入，反有被全剿之危。亦表明北約縱使大軍進侵俄羅斯，同樣會初戰得利，因為出其不意，結果俄軍回防，不得不撤退，歷史上拿破崙、希特拉已用軍事失敗證明了。北約有智慧的話，也可從今次突襲的結果看到，進侵是不可戰勝俄羅斯的。戰不勝，便要和。

中國內地有些企業已在規劃烏戰戰後的重建商機，顯然反映中國政府的一些估計，戰爭將打不下去，和談之後便是重建。重建當會獲得西方政府、國際組織和西方企業的資助，這會是巨大的商業機會與利潤，中國企業聞風而動了。

千億美元的重建，會是國際上少有的巨大商機，各國各方必然激烈爭奪，也會是官商勾結的大好時機。不過，早在戰爭時期，美國已安排重建的分贓。一是美國政府用租賃法例來對烏提供經援、軍援，戰後烏克蘭政府要悉數本利償還，美國政府便成為戰後烏克蘭的最大債主，可以烏克蘭的國家資產和主權政策來作抵押與償還債務。

二是戰時美國的私人基金如黑石等，已在烏克蘭政府的政策支持下，大肆收購當地的農田土地，變成烏國最大的地主，其他海外財團，包括來自中東、印度、歐洲、土耳其等，都用各自的方法收購烏克蘭的各種資源，包括歐洲最大的稀土礦。美國政府搶奪之後，可抵抗中國在稀土市場上的壟斷。烏克蘭停戰的戰後重建，必然使這些戰時協議落實，搶佔當地資源，屆時經濟爭奪戰可能比軍事戰更激烈，使用各種明暗手段。而在停戰重建之前，美國與北約諸國也必然官商勾結，在戰場和談判桌上爭奪利益，停戰便是大國角力轉入另一階段，不可能期望以美國為首的西方，會與其他國家真的為烏國民眾的利益而積極重建。或許中國是例外，但以資本主義原則運作的中國企業不會例外。不過，停戰重建總比戰爭的殺戮破壞好。