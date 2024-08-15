醫健：老有所醫：濕疹要盡快治療

濕疹是很惱人的疾病，痕癢難忍、徹夜難眠，而香港位處嶺南地帶多濕多熱，濕疹是常見的皮膚病，每5人便有一人患有濕疹，患者人數估計達150萬。可能因為生活壓力大、環境和食物污染，日常接觸的化學物確實不少，令患濕疹的人口愈來愈多。

濕疹是一種由多種內外因素引起的過敏性皮膚炎，常反覆發作，建議在發作初期盡快醫治，以免演變成慢性，令病情纏綿難愈及長期影響生活和情緒。在中醫角度，急性發作多見濕熱並重，皮疹潮紅灼熱、瘙癢不止，甚或出現水泡；亞急性濕疹以脾虛夾濕多見，皮疹可見鱗屑脫皮；慢性濕疹多血虛風燥夾瘀，皮疹色暗，增厚乾燥。

中醫治療濕疹除了用清熱解毒涼血、祛風除濕止癢等方法，亦會根據每個病人的體質加以調節，例如陰虛、血虛或陽熱體質，便加配滋陰、養血或清熱的藥物，給予病人個人化的治療，提升身體抗病能力。常用濕疹方有消風散和當歸飲子，可以此兩方加減化裁使用；此外，天灸可以調節體質，有助紓緩濕疹發作；針灸有扶正祛邪的功效，可以減輕皮膚發炎和瘙癢；同時病人亦需注意皮膚保濕，穿着寬鬆衣物，少食生冷寒涼，戒掉煎炸熱氣、蝦、蟹、牛肉、鵝、筍、杧果等濕毒食物，以免病情反覆，切記不要抱着「有藥食唔怕」的心理。

註冊中醫師 劉慕璋

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