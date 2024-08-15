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65歲單車漢自炒 翌日不治

當日單車漢受傷倒地。 當日單車漢受傷倒地。
當日單車漢受傷倒地。
【本報訊】本周一傍晚6時許，一名姓陳（65歲）男子，騎乘單車沿沙田水泉坳街落斜，當駛至近作壆坑新村時懷疑失控自炒。事主受傷倒地，其後由救護車急送沙田威爾斯親王醫院搶救，惜至本周二下午2時30分被證實不治，至於事故原因及經過則正在進一步調查。
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