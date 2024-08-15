要聞港聞

失控撞水馬 私家車橫亘龍翔道

私家車自炒後橫亘兩條行車線。 私家車自炒後橫亘兩條行車線。
私家車自炒後橫亘兩條行車線。
【本報訊】昨晨7時許，一輛私家車沿龍翔道往觀塘方向行駛，當駛至近龍翔道公園對開，車輛懷疑失控，撞向路邊一列水馬後，車頭掉轉車輛橫亘兩條行車線。據了解，意外中無人受傷，私家車司機在場協助調查。受事件影響，龍翔道往觀塘方向交通受阻，現場一度僅餘一條行車線行車。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc