扮知名財仔誘借貸 1800厘息逼債冚債

滋擾恐嚇追數 集團23人被捕 執法部門於上周一（5日）至昨日展開打擊非法收債行動，期間共拘捕53人，並搗破一個由黑幫操控的無牌放債集團，其成員會冒充市民耳熟能詳的財務公司，並以「Cold call」接觸受害人，哄騙他們進行小額借貸。過程中，集團會從借款扣起手續費，並且每周收取高昂利息，同時分身飾演其他「財仔」，轉介受害人借新債冚舊債，部分個案年利率高達1,800厘，倘受害人無力償還，便會遭到滋擾及恐嚇追債。警員經調查後，拘捕集團骨幹成員等23人，正追緝其餘涉案人士。

新界南254宗非法收債拘53人 今年上半年，新界南總區執法部門共錄得254宗非法收債案，其中逾九成涉及淋紅油、「塞鎖匙窿」等刑事毀壞行為，而事發地點有93%為住宅，其餘為寫字樓或店舖。有見情況嚴重，執法部門在上周一至昨日展開代號「壁烽」行動，突擊搜查多個場所，並以涉嫌「無牌放債」、「以過高利率放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「自稱三合會成員」、「藏有攻擊性武器」及「洗黑錢」拘捕43男10女（16至69歲），相信他們與近月75宗非法收債案有關，並檢獲收數紙、紅油、銀行卡、疑犯衣物、現金及涉案手機。被捕人士分別報稱地盤工人、冷氣技工、倉務員、售貨員、侍應及無業，年紀最小是一名初中生，懷疑被人教唆淋紅油。

調查警員表示，相關行動同時搗破一個由黑幫操控、活躍於新界南和九龍區的無牌放債集團。今年5月，執法部門收到受害人報案，指因未能還債，令他及其家人受到大量電話恐嚇追數。初步調查發現，事主於4月收到陌生來電，對方訛稱是一間著名財務公司的職員，並指毋須見面，只要透過電話便能夠提供貸款。由於事主急需現金周轉，最終透過電話提供身份證、住址證明及家人資料作為擔保，並獲得5,000元貸款。但實際上，事主只獲3,500元，另外1,500元被扣起作「手續費」，並且需要每周支付1,000元利息。

由於事主未能如期還款，對方再訛稱可以轉介事主到其他有名氣的持牌公司「新債冚舊債」。事主陸續被轉介至5間公司進行電話「特快貸款」，總借款提升至3.7萬元，並被扣起7,000元「手續費」。而在短短4星期內，受害人已經需要支付4.6萬元利息，換算年利率超過1,800厘。

借3.7萬扣起7000元「手續費」 調查警員指出，案中所聲稱的財務公司，調查發現全部由同一犯罪集團操控，該集團內部分工仔細，首先由骨幹成員招攬下線開設傀儡戶口收取還款，並通過不同途徑購買一些已經實名登記的電話卡，交由下線「放數組」假扮知名「財仔」致電受害人，以「即批核」、「免審查」等花言巧語作招徠，並且特別針對急需資金周轉、卻因信貸紀錄不佳而無法向正常銀行或財務公司借款的人士，引誘他們貸款。

雖然每次借貸只是5,000至一萬元的小額貸款，但高利貸集團利用上述手法令債務愈滾愈大，當受害人無法償還債款時，「行動組」成員便以電話恐嚇，甚至上門淋紅油收數。

執法部門經深入調查後，鎖定該集團成員身份，並在今次行動拘捕18男5女（18至69歲），包括4名骨幹成員、6名傀儡戶口持有人及13名「行動組」成員，部分人有黑社會背景。調查顯示，該集團同時操控10多個傀儡戶口，在今年4至6月，該些戶口已處理超過2,600萬元犯罪得益。執法部門相信，行動已經瓦解該個集團，並且打擊黑社會的收入來源。