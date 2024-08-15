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尖沙咀掃黃 拘19內地女最細17歲
涉案女子被帶走扣留調查。
【本報訊】油尖區執法部門經調查和情報分析，於前日聯同入境處展開代號「烽火」的掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，並在尖沙咀一大廈多個房間，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕19名內地女子（17至36歲），所有被捕人士俱已被帶走調查，稍後將交由相關部門跟進。
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