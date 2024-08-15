要聞港聞

尖沙咀掃黃 拘19內地女最細17歲

涉案女子被帶走扣留調查。 涉案女子被帶走扣留調查。
涉案女子被帶走扣留調查。
【本報訊】油尖區執法部門經調查和情報分析，於前日聯同入境處展開代號「烽火」的掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，並在尖沙咀一大廈多個房間，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕19名內地女子（17至36歲），所有被捕人士俱已被帶走調查，稍後將交由相關部門跟進。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc