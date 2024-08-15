東九反黑工 30人被捕包括3僱主

涉案人士分別涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「協助及教唆非法勞工違反逗留條件」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」及「逾期居留」等罪名被捕，其中4名內地女子亦涉嫌「行使偽造文書」，所有被捕人士已被帶走調查。

執法部門強調，僱主僱用不可合法受僱人士是嚴重罪行。根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰則為罰款50萬元及監禁10年。