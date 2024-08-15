警司非禮案 女警：愛情上唔喜歡對方

形容陰莖「放」嘴文雅啲 嘆辯方咬文嚼字 時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，於前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在酒後危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪。案件昨在區院續審，辯方對女事主作盤問。女事主明言跟被告不算熟落，愛情上「唔喜歡」被告。被問及為何形容被告把陰莖「放」入她的嘴，而不用「塞」等字。她指因較文雅，但對她而言已屬口交，又謂當時她不敢咬被告陰莖。

43歲被告陸振中，案發時任職沙頭角分區指揮官。他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ、及下屬蔡文浩及賴文顯。

Ｘ接受辯方盤問時指，雖然她跟被告平日巡邏期間，會與被告用手機單獨自拍，也會在午膳時一起跑步，但強調跟被告算不上熟絡。被問到是否喜歡被告時，Ｘ回答稱「正常都唔會有下屬喜歡上司」，又謂愛情上一定「唔喜歡」。至於工作上，Ｘ指會遵從被告的命令，雖然他的命令有時並不合理。但Ｘ同意，在本案發生前，她感覺不到被告曾「借啲意」做出「揩油」等行為。

恐傷人 不敢咬被告陰莖 就着本案牽涉的第一次非禮事件，Ｘ指，當時她的確有需要小解，當被告跟她一起行去廁所時，她「無諗咁多」，直至被告拉她入殘廁，才感覺不妥當，並形容一男一女共處同一廁所很奇怪。Ｘ指在殘廁內，被告攬她及錫她，她嘗試掙扎，但無力反抗，何況被告很高大。Ｘ直言當時沒有一刻是情願。之後，被告要求她坐到廁板，將陰莖「夾硬」放入她的嘴。

辯方大律師質問Ｘ，為甚麼形容是「放」入嘴，而非「塞」或「質」？Ｘ哽咽說，這是因為「放」字較為文雅，但對當時的她來說，該行為已經算口交，坦言「如果咁咬文嚼字，我都無嘢講」。她指對被告的行為感厭惡，覺得很無助。就第二次非禮事件，辯方詢問Ｘ，為甚麼沒有咬被告陰莖，Ｘ稱不敢，因咬陰莖屬於傷人。案件編號：DCCC 137/2023