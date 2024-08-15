零裝備行山失蹤 男子飲溪水維生

黃銘芳

【本報訊】本周一中午12時許，60歲男子黃銘芳在大埔太和體育館最後露面後便告失蹤，親友於當晚約10時報案求助。消防及民間團體其後展開搜索，直至昨晨在大埔張屋地一處山坡尋回黃男，他手腳受傷，清醒由人員帶返安全地方後，再由救護車送往大埔那打素醫院治理，執法部門正調查事主失蹤期間的去向。

黃男家屬在接獲通知後到醫院了解，據其胞姊表示，黃男退休約半年，最近愛上行山遠足，上周曾與兒子到大帽山郊遊，當時曾經迷路，幸最後有驚無險。至事發當日中午，黃男送太太上班後便與家人失聯，至晚上未返回寓所，家人當時指黃男事前曾翻看八仙嶺一帶地圖，懷疑他前往該處行山遇險，遂根據其手機信號等線索，一度猜測黃男在三門仔或八仙嶺一帶。

曾現幻覺如墮結界 黃女士續指，胞弟當日未有攜帶行山裝備，不排除他離開太和體育館後，隨意前往附近後山散步，或因避雨時疏忽導致迷路，加上意外遺失手機未能尋覓出路，最終被困山上。她其後轉述胞弟所言，指迷路時曾經跣低暈倒，幸其後回復清醒，在缺水缺糧下僅靠飲用溪澗水及雨水維生，期間他曾出現幻覺，猶如置身結界，根本不知自己身處何方。

有消息指出，黃男被困位置人迹罕至，並非正規山路範圍，至昨日清晨，他身體虛弱倚坐山中，僅能動嘴呼救，剛巧有人擬前往附近荒廢地方時，隱約乍聞呼救聲，始成功發現黃男蹤影，並且聯絡救援人員前往營救。胞姊又稱將會叮囑弟弟日後多加小心，並對事件為大眾帶來麻煩感不好意思，同時感激救援隊伍及民間團體全力搜救，最後成功尋回至親。