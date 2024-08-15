對頭車互不相讓 爆粗男涉刑恐被捕

【本報訊】上周六晚上10時許，一輛私家車由沙田廣源邨停車場駛出時，另一輛房車懷疑逆線駛至擬駛入停車場。兩車各不相讓車頭互頂，房車上兩名男子落車破口大罵，期間連環爆粗，有關片段其後在網上流傳。消息指，警員當時接報到場，初步把案件列作「交通投訴」，經跟進調查後，於昨日凌晨以涉嫌「刑事恐嚇」拘捕一名姓林（43歲）本地男子。

片段網上瘋傳 據了解，涉事停車場原先分開出入兩條行車線，惟其中一線懷疑暫時封閉，因此車輛需以「單線雙程」形式出入停車場。當時私家車司機擬駛出停車場左轉入廣善街，未料房車沿廣善街左側疑逆線駛至，頂住私家車車頭。房車上兩男子其後落車喝斥私家車司機，着他趕快讓路，私家車司機無奈稱自己要左轉，卻被房車逆線擋路，惟此舉卻「焫着」對方，被男子爆粗怒罵。

執法部門指，案發當日晚上10時40分，有男司機報案指因道路使用及駕駛態度問題，與另一名男司機發生爭執。報案人於翌日再次報案，稱案發時被該名男司機以粗言穢語辱罵及恐嚇。警員於昨日凌晨在廣源邨以涉嫌「刑事恐嚇」拘捕該名男子。