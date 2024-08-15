東呼即應：工作受壓少運動 後生細仔也中風

東呼即應拆解先兆 3大方向防中招 中風患者有年輕化迹象。有統計顯示18至55歲的年輕中風個案近年發病率有上升趨勢，在2021年有3,126人因中風而死亡，由2001至2021年20年間，年輕中風發病率增加30%，年輕人絕對不可以掉以輕心。有市民對此感擔憂，亦不懂如何急救。《東呼即應》邀請中醫師拆解中風先兆與預防方式；並提醒雖然安宮牛黃丸有急救功效，惟有毒性不宜長期服食。

根據衞生防護中心資料，腦血管疾病是本港第4號致命殺手，當中最常見的就是中風，2023年有逾3,000人因此死亡，死者絕大部分是45歲以上，不過中風近年似乎有年輕化趨勢，早前一名31歲港男平日不煙不酒兼且無三高問題，今年2月突然入睡後頭暈「扎醒」，送院證實是中風。

腦神經科專科醫生鍾鎮邦指出，中風是因為血管供應血液問題，令到腦部細胞缺氧，血管閉塞或者血管爆裂都可以令腦細胞缺氧而造成死亡。而過去10至20年，根據研究顯示或臨床，都有輕微中風年輕化的趨勢，主要原因是血壓高、糖尿、膽固醇等中風的風險因素有年輕化情況，其次是因為醫療設備先進，以往輕微中風未必被發覺，但現在磁力共振普及，輕微或者以前懷疑的斷症都可以確認為中風。

按摩或致頸動脈血管撕裂 鍾續指，進行極限運動，甚至不恰當的頸部按摩，都可能會令到個頸動脈血管撕裂，血塊移至腦部引致中風，這種情況大部分發生在年輕病人身上，而突然行走時不穩、失平衡、突然看不到東西，甚至突然失去知覺或者頭部劇烈頭痛，都是潛在中風。他提醒如果中風要立刻求醫，把握「黃金3小時」，盡快用藥能令到腦細胞死亡數量以及面積、體積下降，減低死亡率及提高康復程度。

鍾鎮邦又稱，中風一定有前因後果，最常見原因是吸煙、血壓高、糖尿病及膽固醇問題，睡眠窒息症亦可以增加中風的風險，目前未有保健品或食物，在現今醫學有廣泛實質證據可以預防中風，而一般身體檢查就像大海撈針，他建議就着中風風險，尋找家庭醫生商量再作目標性檢測。

註冊中醫師劉善如則稱，若出現肢體麻木、口齒不清、半邊身無力等症狀，在中醫角度都會歸類為中風病，如果身體處於痰瘀狀態亦會比較容易中風，她解釋痰的現代說法就是指膽固醇過高，血脂代謝失調，可以引起粥狀斑塊阻塞血管；而痰瘀多與心血管問題有關，例如血黏度過高，心律不正所造成的小血塊，亦會導致血管阻塞。中醫一般會觀察病人症狀，如果有體脂率過高、容易疲倦等，通常是「痰」比較重，身體容易有不明瘀傷、心悸問題，或身體容易有無故疼痛例如偏頭痛，都是瘀症的表現。

以往中風多數是中老年人，因為代謝開始減慢，痰瘀累積到較高的水平，而血管同時開始老化。至於中風年輕化，主要可能是飲食、生活、工作模式的轉變，例如飲食過量、少運動、工作精神壓力大，都會令瘀痰因素加速累積。此外，過度精神壓力亦令身體皮質醇維持於高水平，令身體血糖、血脂持續偏高，加速血管老化，增加中風風險。

劉續指，有3個方向預防中風，第一是降低瘀痰的累積，盡量保持七成飽肚，均衡飲食，以及有規律的帶氧運動；第二是降低身體的自由基，延緩血管老化，少吃煎炸、高脂肪食物，多吃西蘭花、番茄等高抗氧化食物；第三是紓緩壓力，降低皮質醇，要有充足睡眠，多做深長式呼吸。

安宮牛黃丸只宜急救治療 另外，中醫一般以中藥、針灸幫助中風患者康復，中藥可以改善患者痰瘀狀態，亦可以改善身體代謝紊亂，預防中風再次發生；針灸則可以促進受影響部位、血管及神經恢復，改善中風後遺症。而根據中國藥典記載，安宮牛黃丸整體藥性寒涼，有清熱開竅功效；亦有助降低腦組織受損的程度，所以可以用於中風急救治療。不過傳統安宮牛黃丸含有朱砂、雄黃，雖然毒性強的成分比例少，但長期服用仍然有累積性中毒風險，所以不適合當補品食用。

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