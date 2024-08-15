排名低需自費出賽 港將冀改善待遇

何瑋桁

【本報訊】運動員薪酬惹外界關注，港隊劍擊代表何瑋桁昨日在電台節目表示，自己屬於「過來人」，由於體院提供食宿支援，有時為節省金錢，會避免外出食飯。他認同，當局增加運動員待遇會較好，很多體院運動員普遍會在訓練以外做兼職，賺取外快。

何瑋桁又以自身為例，指出作為劍擊運動員，若全港排名並非前4名，外出比賽就需要自費，大多數海外比賽不設獎金，幸好得到家人支持。他數年前因資格賽失利，未能出戰東京奧運一度陷入低潮，曾考慮放棄全職運動員身份，幸得教練指導及隊友鼓勵，去年亞運贏得獎牌後信心大增，最終能參與巴黎奧運。何現時世界排名20，未來目標世界賽有好成績，世界排名打入前16名；並希望爭取個人及團體的2028年洛杉磯奧運入場券。

運動員資助近日引起關注。何瑋桁表示，他目前屬於精英甲級運動員，每月獲超過3.2萬元資助，認為足夠，但相信資助愈多愈好，能令運動員參賽及退役部署更放心。

成年隊月薪7千 或要賺外快 現時香港體育學院的資助機制，把奧運項目的運動員分成6類，包括「精英甲+」、「精英甲」、「精英乙+」、「精英乙」、「精英丙」及「成年隊」，全職每月資助額由7,130元至44,500元不等；非全職運動員的資助額更低，視乎級別每月2,530元至10,070元不等。若運動員在國際比賽名列前三分之二的名次，或達到體育總會標準，即屬「成年隊」。