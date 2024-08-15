新學年適應有難度 注意孩童異常信號

【本報訊】暑假將近結束，面對9月的新學年，部分學生可能會感到混亂、焦燥、疲勞，甚至無助。有機構整合4個學生適應新學期時或會出現的「異常信號」，並提供紓解適應困難的「貼士」，以便學生和家長及早察覺，為順利開學做好準備。

學習社交作息情緒 聖雅各福群會青年服務指出，學生的壓力主要來自學業、人際關係、時間管理及未來規劃等4方面。面對種種壓力，學生有機會出現「異常信號」，包括學習表現突然大幅下降，或出現注意力散漫等情況；出現社交逃避及退縮的行為，例如不願意與同學互動，或經常提出請假要求或逃課等；作息紊亂或身體不適，例如失眠或嗜睡、胃口改變、頻繁頭痛或胃痛等，以及情緒大幅波動或持續出現負面消極的想法。

遇困求助師長社工 該機構表示，學生出現適應上的困難是很正常的，最重要是給予自己時間和空間，並以積極的心態面對。機構建議學生可檢討和改進學習方法，找出適合自己的方式，並制訂合理的作息計劃，提升學習效能。同時，亦宜養成良好的健康生活習慣，保證有充足的睡眠，注意飲食均衡，多做適度運動。學生亦可多找師長傾訴和協助，必要時可尋求社工等專業人士的幫助。

除了學生自身的調整，家長和老師的支持同樣重要。機構建議，家長可與學生討論新學年的期望和挑戰，了解子女的想法和擔憂。家長亦應與學校保持溝通，以及時了解學生的情況和困難，共同制訂合適的支援計劃。老師則應保持開放和關懷的態度，多聆聽學生的需要，以提供情感支援及適當輔導。