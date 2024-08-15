擅攜文件離監獄 鄒家成囚3日

鄒家成

【本報訊】因涉及泛民初選案正被還押的鄒家成，於去年5月涉嫌在未獲相關部門許可下，將投訴信交給其女律師，以代為轉交申訴專員公署，對方隨後把文件攜離荔枝角收押所。事隔近半年，鄒及女律師同被控一項「將未經授權的物品攜離監獄」罪，兩人否認控罪，經審訊後被判罪成。主任裁判官徐綺薇於昨日判處鄒家成入獄3日，女律師則罰款1,800元。鄒擬就定罪和判刑上訴，獲徐官批准就本案保釋等候上訴。

同案女律師罰款1800 兩名被告分別是鄒家成（26歲，無業）及胡詠斯（30歲，助理律師）。他們被控於或約於2023年5月2日，在香港，將未經授權物品攜離監獄，即一份文件。裁判官判刑時批評鄒明知故犯，行為鹵莽和愚昧，女律師則不智地協助他。考慮到所有因素，裁判官判處鄒家成入獄3日，女律師則罰款1,800元。

裁判官早前裁決指，為保障監獄保安秩序，懲教署在監獄施行內部指引是合情合理。囚犯固然有申訴的權利，但懲教署有責任就申訴文件進行基本保安檢查，囚犯不可繞過署方，由第3者自行寄出表格。裁判官認為，懲教人員在囚犯面前開啟文件，不讀內容，不影響文件保密性，規則跟囚犯權利沒有衝突。裁判官裁定涉案文件被攜離監獄時，屬未經授權物品。裁判官審閱所有證供後，裁定兩人均罪名成立。案件編號：WKCC 4600/2023