煽惑判監 「快必」終極上訴明年1月審

現年51歲的上訴人譚得志被判罪成的11項控罪，包括公眾地方內擾亂秩序行為、煽惑他人明知而參與未經批准集結、舉行或召集一個未經批准集結、拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》及7項發表煽惑文字罪。控罪於2020年1月17日至7月19日期間發生。

上訴人於2022年4月在區院被裁定罪成及判刑，上訴庭於今年3月駁回其上訴。當時的判詞指，煽動他人使用暴力並非煽動罪的必要元素，且有違控罪的立法原意，煽動意圖需依據特定法定框架及社會情況作詮釋。上訴人及後向上訴庭申請上訴至終院許可證明書，並獲批出證明書。至昨日，上訴人再向終院申請上訴許可，終院常任法官李義、霍兆剛及林文瀚聽取陳詞後，批准申請，排期於明年1月10日正式審理其上訴。案件編號：FAMC 15/2024