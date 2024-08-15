蘋果日報有限公司清盤案 延至11‧6再訊

【本報訊】由壹傳媒黎智英創立，現已停刊的《蘋果日報》之相關公司蘋果日報有限公司，於今年4月遭兩名債權人入稟高等法院作清盤呈請。案件昨日下午在高等法院聆案官席前再提訊。呈請方申請延長時間存入兩份誓詞，獲聆案官批准。該宗清盤聆訊將在11月6日再訊。

准呈請人延長時間存入誓詞 本案兩名呈請人分別是陳漢榮及楊于澄，答辯公司是蘋果日報有限公司。據入稟文件顯示，被呈請清盤的公司位於德輔道西香港商業中心一單位。在早前的聆訊中，呈請方指，答辯公司欠下的相關款項涉款約4,900萬元，牽涉580名員工。答辯方有可能償清款項，但需要進一步商討。

答辯方昨日沒有代表出席。呈請方代表申請延長時間存入兩份非宗教式誓詞，並獲聆案官批准。據資料顯示，其中一名呈請人陳漢榮，與早前曾到勞資審裁處向答辯方申索工資、有薪年假及年終酬金等的其中一名前員工同名，但未知是否同一人。至於同樣由黎智英創立的壹傳媒，於2021年6月被財政司司長經委任調查員調查集團業務後，入稟高院呈請壹傳媒清盤，並於同年12月被高院頒令清盤。

至於黎智英方面，他連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》。法庭早前裁定黎智英面對的3罪均表證成立。黎智英將出庭自辯，案件押後至11月20日續審，黎智英須繼續還押。案件編號：HCCW 216/2024