收地補償未達共識 工程撥款使少51億

包括皇后山基建 洪水橋發展 當局向立法會工務小組提供有關2023至2024財政年度基本工程儲備基金整體撥款周年報告，文件顯示2023至2024年度的工程撥款總額約為255億元，但實際開支則為204億元，換言之開支減少約51億元，而當中涉部門收地開支減少。

當局就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告，以說明實際進行的工程項目與提請委員批准撥款的擬議工程項目有何差別。根據文件顯示，2023至24財政年度的核准撥款總額增加了7,250萬元，即由原本的254.99億元增至255.71億元。不過2023至24年度的實際開支則為204.95億元，當中多個基本工程項目的撥款以及實際開支相若，最大差別的為總目701項下有兩個整體撥款分目，分別為分目1004CA和1100CA。有關的實際開支為55.45億元，較2023至24年度核准撥款額99.50億元少44.3%。

另涉土地業權繼承權問題 當中分目1004CA項下的撥款未能盡用，主要是由於申索人不同意補償金額、發放補償金前的土地業權查核仍在進行，以及申索人的土地業權及繼承權問題。分目1100CA項下的撥款未能盡用，主要是由於申索人不同意補償金額、發放補償金前的土地業權查核仍在進行，以及一些工程項目的收地及清拆時間表有所調整。

而分目1004CA下的主要項目包括收回土地以便進行元朗十八鄉路近龍田村、元朗元龍街與攸田東路交界附近以及粉嶺新運路的資助房屋發展；收回土地以供建造粉嶺皇后山公營房屋發展之屋邨道路、排水渠及污水渠等。至於分目1100CA下的項目則主要有古洞北新發展區及粉嶺北新發展區發展計劃-前期及第1期以及地盤平整和基礎設施工程（道路工程）；收回土地以便進行洪水橋/厦村新發展區第一期發展計劃以及中環及灣仔繞道和東區走廊連接路等。