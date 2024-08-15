B女求肝現曙光 熱心漢願援手

【本報訊】一名一歲女嬰自出生起患黃疸病，目前需要換肝續命，其父於社交平台發文及向傳媒求助，獲一名好心人伸出援手，願意接受相關評估，目前已向醫院登記，並等候進一步安排。他表示要了解手術風險後才決定，因會影響家人，形容若捐肝後遺症風險不高，而女嬰有高機率恢復健康，「一條疤算得啲咩」。

女嬰張詩茵去年7月初出生後，發現患有初生嬰兒黃疸，同年手術不成功，黃疸指數不跌反升，最近已飆至400的嚴重水平，且肝臟開始纖維化，並出現中度腹水症狀，醫生建議只能盡快換肝手術，惟雙親經評估後均不適合捐肝予女兒。

女嬰父親張先生周一（12日）於社交平台發文為女兒求肝，透露病情影響女兒發育，如今一歲仍未長牙，也不能學習走路，每日均感到全身痕癢，需要綑綁雙手避免抓破皮膚，亦只能通過鼻喉進食，若發燒也不能吃退燒藥，避免傷害肝臟。他引述醫生指，女兒情況罕見，換肝是唯一治療方案，愈早做手術成功率愈高，否則可能造成不可逆轉的傷害，期望有好心人捐贈約五分一肝臟，助女兒渡過難關。

倘高機率康復「一條疤算得啲咩」 一名熱心市民阿信昨日經傳媒接觸張先生，表示有意捐肝，已致電醫院登記，目前尚待醫院安排進行檢查，評估是否適合捐肝。他自言以往對器官捐贈一無所知，甚至不曾捐血，自己也要顧及家人，待聽取醫生專業意見，了解手術風險後才作決定，若專業評估及數據指出後遺症風險不高，術後很大機會可如常生活，而女嬰有很高機率恢復健康、如常長大，會傾向捐贈，形容「一條疤算得啲咩」，「如果呢個係自己個女，都心急想有人幫。」