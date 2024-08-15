美食博覽今開幕 展商紛推1蚊優惠

【本報訊】美食博覽於今日開鑼！美食博覽、美與健生活博覽，及家電‧家居‧博覽將由今日起一連5日在灣仔會展舉行。而美食商貿博覽及香港國際茶展兩項展覽，則會由今日起一連3日同場舉行。今次5個展覽共有約1,860間參展商，一般成人票價為30元。展覽亦有多項優惠刺激市民消費，多間參展商將推出「一蚊優惠」，例如「一蚊一隻雞」、「一蚊鮑魚」等。有參展商對人流感樂觀，並推出多項優惠盼刺激生意額有雙倍升幅。

五豐行負責人伍小姐表示，對今年人流和銷情沒有特別預估，但推出多項優惠例如「一蚊一隻雞」和8,000元獎品等活動就「一定有期望」。她希望能成功推廣品牌予更多市民認識。安記海味董事總經理潘權輝表示，現時經濟較差，為求變，故推出新產品在美食節開售，並希望用「一蚊鮑魚」的遊戲作推廣，令參加市民「入到場都開心啲」。

對人流樂觀 冀生意額倍增 在美食博覽首日推出限量「一蚊德國瑞士汁鹹豬手」及「一蚊慢熬松茸濃湯鮑翅」的天慧環球食品，其負責人Chelsea表示，對人流感樂觀，為增加銷量，會有不同減價活動，期望生意額有雙倍升幅。

美食博覽將於每天都舉行幸運大抽獎，送出包括廚具、傢俬、美容產品療程、美食和健康產品等。只舉辦3日的香港國際茶展，則會在第3日開放公眾入場，有份參展的金百加，其總經理黃浩鈞表示，展銷價格「未試過做到咁平」，希望除香港市場外，可以繼續推廣海外市場，並聯繫更多未來合作夥伴。